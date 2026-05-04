Нападающий «Динамо» может перебраться в «Спартак»

У 33-летнего олимпийского чемпиона заканчивается контракт с бело-голубыми. По данным издания, Гусев вряд ли останется в «Динамо», но может продолжить карьеру в другом московском клубе.

Еще одним претендентом на опытного форварда является «Шанхай Дрэгонз».

Никита Гусев в России играл за ЦСКА, «Амур», «Югру», СКА и «Динамо», а также попробовал свои силы в НХЛ, выступая за «Нью-Джерси» и «Флориду». В нынешнем сезоне нападающий набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (1+1) балла в четырех играх плей-офф.