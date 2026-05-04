Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после назначения исполняющим обязанности главного тренера

В понедельник, 4 мая, клуб объявил о расторжении контракта с швейцарским специалистом Фабио Челестини. 39-летний Игдисамов будет главным тренером до конца сезона. Ранее он работал с молодежными командами ЦСКА, а в марте вошел в штаб Челестини.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признался, что решение об увольнении швейцарца было принято, чтобы встряхнуть эмоционально команду перед матчем со «Спартаком».

«Мужики, я много говорить не буду. Да и ситуация не та, чтобы много говорить. Много было сказано зимой. Сейчас нам стоит только работать, объединиться, потому что впереди нас ждет дерби. Это самый главный матч для всех нас в этом году. Для всех армейцев это самый главный матч. Это возможность опять показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим, обыграть «Спартак» и завоевать этот титул», — сказал Игдисамов.

6 мая ЦСКА сыграет на «Лукойл Арене» со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Победитель этого матча поборется за титул в суперфинале с «Краснодаром» или «Динамо».