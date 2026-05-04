Принцесса Евгения обрадовала королевскую семью новостью о третьем ребенке

В британской королевской семье очередное радостное пополнение: принцесса Евгения, младшая дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон, объявила о том, что ждет третьего ребенка, пишет The Voice. Слухи об этом поползли после того, как папарацци заметили у 36-летней принцессы округлившийся живот во время одной из прогулок. И вскоре Букингемский дворец официально подтвердил эту новость.

Сама Евгения поделилась радостью в своих социальных сетях, опубликовав трогательное фото: ее старшие сыновья держат в руках снимок УЗИ.

«Малыш Бруксбэнк должен родиться в 2026 году», — написала принцесса.

Король Карл III, который приходится Евгении родным дядей, был незамедлительно проинформирован. По словам инсайдеров, он пришел в полный восторг от этой вести. Сама принцесса, как известно, всегда стремилась к максимально обычной, не скандальной жизни, участвует в благотворительных проектах и, судя по всему, искренне наслаждается материнством.

