Не уползайте, вас снимают: в Подмосковье изучат популяцию краснокнижной змеи

Министерство экологии и природопользования Московской области анонсировало исследования популяции обыкновенной гадюки — вида, занесенного в Красную книгу региона под 3‐й категорией как редкий. Работы проведут в рамках программы по охране и воспроизводству объектов животного мира: их результаты помогут решить, нужны ли дополнительные меры для сохранения и восстановления популяций этих рептилий.

Обыкновенная гадюка распространена по Московской области неравномерно, спорадически, чаще встречаясь в северной части региона. Ее несложно отличить по характерной окраске — серым и оливковым тонам с темной зигзагообразной полосой вдоль хребта. Змея предпочитает смешанные леса с полянами, болотистые участки, зарастающие гари после лесных пожаров и берега водоемов.

Этот вид играет важную роль в поддержании природного баланса. Гадюки регулируют численность мелких млекопитающих, в первую очередь грызунов, которые наносят ущерб сельскому хозяйству и могут быть переносчиками опасных заболеваний. В то же время сами гадюки служат кормовой базой для крупных хищных птиц, лис и ежей. Сокращение численности гадюк способно запустить цепную реакцию в экосистеме: рост популяции грызунов и, как следствие, снижение кормовой базы для ряда хищников.

Однако выживанию и распространению обыкновенной гадюки угрожают несколько факторов. Осушение болот и мелиорация водно‐болотных угодий лишают рептилий привычных мест обитания. Вырубка лесов, застройка природных территорий и высокая рекреационная нагрузка сокращают площади, пригодные для жизни вида.

