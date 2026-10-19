Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой

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На фотографии она запечатлена вместе со своей сестрой-близнецом Юлианой. Сестры позируют перед зеркалом: Наталья в светлом элегантном костюме и пальто, а Юлиана выглянула из-за плеча сестры и улыбается. Снимок певица сопроводила собственной песней «Сестра».

Подольская выросла в большой семье. Помимо Юлианы, у нее есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей. Однако именно с Юлианой артистку связывает особая близость. Несмотря на внешнее сходство, сестры выбрали разные жизненные пути, но сохранили теплые отношения.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков и его возлюбленная примерили образы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.