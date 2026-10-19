Синди Кроуфорд сделала заявление после смерти сына
Super.ru: Синди Кроуфорд впервые вышла на связь после смерти 27-летнего сына
Фото: [скриншот видео]
60-летняя модель Синди Кроуфорд впервые публично отреагировала на смерть своего сына Пресли, сообщает Super.ru.
Напомним, 27-летний молодой человек скончался в реабилитационном центре от передозировки препаратами.
В личном блоге Синди опубликовала обращение, посвященное его памяти. К публикации присоединились муж Синди —64-летний Рэнди Гербер — и 25-летеяя дочь Кайя.
«Мы безутешно скорбим о потере нашего любимого сына и брата. Мы чувствуем себя невероятно счастливыми от того, что Пресли был в нашей жизни 27 лет», — написала модель.
Она назвала его милым и прекрасным человеком, который любил и был любим.
«Мы очень гордимся тем, как он проявил себя в этом мире, со всей добротой и искренностью», — добавила Синди.
После случившегося родители Пресли задумались о переезде из Лос-Анджелеса, так как они хотят сменить обстановку и найти более спокойное место для жизни.
Сестра Пресли, которая была особенно близка с братом, тяжело переживает утрату — у нее началась депрессия. Семья старается поддержать девушку, но боль потери пока слишком сильна.
Ранее сообщалось, что Кайя Гербер спустя три недели после смерти брата вышла в свет.