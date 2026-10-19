Синди Кроуфорд сделала заявление после смерти сына

60-летняя модель Синди Кроуфорд впервые публично отреагировала на смерть своего сына Пресли, сообщает Super.ru.

Напомним, 27-летний молодой человек скончался в реабилитационном центре от передозировки препаратами.

В личном блоге Синди опубликовала обращение, посвященное его памяти. К публикации присоединились муж Синди —64-летний Рэнди Гербер — и 25-летеяя дочь Кайя.

«Мы безутешно скорбим о потере нашего любимого сына и брата. Мы чувствуем себя невероятно счастливыми от того, что Пресли был в нашей жизни 27 лет», — написала модель.

Она назвала его милым и прекрасным человеком, который любил и был любим.

«Мы очень гордимся тем, как он проявил себя в этом мире, со всей добротой и искренностью», — добавила Синди.

После случившегося родители Пресли задумались о переезде из Лос-Анджелеса, так как они хотят сменить обстановку и найти более спокойное место для жизни.

Сестра Пресли, которая была особенно близка с братом, тяжело переживает утрату — у нее началась депрессия. Семья старается поддержать девушку, но боль потери пока слишком сильна.

Ранее сообщалось, что Кайя Гербер спустя три недели после смерти брата вышла в свет.