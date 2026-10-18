Не стало художницы Кати Белявской: прощание с ней пройдет 20 октября

На 46-м году жизни скончалась российская художница Катя Белявская, сообщило РИА Новости. Причиной смерти стал инсульт.

По информации источника, церемония прощания пройдет во вторник, 20 октября, с 12:00 до 13:00 мск в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Там же состоится захоронение.

В тот же день, в 18:00, в Центре современного искусства «Винзавод» откроется выставка, посвященная памяти Белявской. Галерея «Файнарт» представит экспозицию под названием «Катя Белявская. Ближний космос».

Катя родилась в Москве в 1981 году. В 1999 году она окончила Московский государственный университет печати, а в 2002-м — Лондонский колледж искусств и дизайна Сан-Мартен. Среди ее наставников были Борис Диодоров и Леонид Владимирский.

За свою карьеру Белявская выступала куратором выставки «Памяти Мейерхольда» в 2004 году, руководила благотворительным проектом «Маленький принц» в 2005-2006 годах, стала финалистом Премии Кандинского в номинации «Молодой художник» в 2007 году, а также участвовала в специальном проекте на аукционе Sotheby’s.

Работы Кати выставлялись в Галерее Натали Гайяр в Париже, Библиотеке конгресса в Вашингтоне, Музее берлинской стены «Чекпойнт Чарли» в Германии и других площадках. Произведения Белявской есть в коллекции Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже и в частных собраниях.

Белявская создавала иллюстрации для книг, в том числе для издательств «АСТ», «Эксмо» и «Капелька». Она также занималась промышленным дизайном — ее рисунки появлялись на тарелках, платках, обуви и флаконах духов.

Среди заметных работ Кати — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо» и другие.

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