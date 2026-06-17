Профессор Роберт Турман, отец Умы Турман, ушел из жизни в 84 года

В американском городе Вудсток, штат Нью-Йорк, на 85-м году жизни скончался Роберт Турман — известный ученый, профессор Колумбийского университета, специалист по восточным религиям и буддийской философии, а также отец известной голливудской актрисы Умы Турман. О смерти сообщил культурный центр Tibet House US, соучредителем которого он являлся, передает The Voice.

Роберт Турман родился в 1941 году. Он был не просто академиком, а практикующим буддистом, посвященным в монахи. В 1987 году вместе с актером Ричардом Гиром и композитором Филипом Глассом он основал Tibet House US — организацию, которая занимается сохранением тибетской культуры и буддийских традиций на Западе.

Более 30 лет Турман возглавлял кафедру индо-тибетских буддийских исследований в Колумбийском университете. В 1997 году журнал TIME включил его в топ-25 самых влиятельных американцев за его вклад в популяризацию буддизма.

Профессор несколько раз посещал Россию. В 1997 году он впервые выступил перед публикой в Санкт-Петербурге, а в 2004 году участвовал в фестивале «Тибет: Традиции. Искусство. Философия» в Москве. Год спустя он снова приехал в Москву с серией лекций. Две его книги были переведены на русский язык и изданы издательством «Открытый мир».

Личная жизнь ученого была не менее интересной. Его первой женой была Кристоф де Менил, от которой у него родилась дочь Тайя. С 1967 года он был женат на модели и актрисе Нене Турман, которая после завершения карьеры в модной индустрии стала практикующим психологом-консультантом. У них родилось четверо детей, старшая из которых — звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» Ума Турман. В семье также есть дочери Дечен и Мипам, а также сын Ганден. Внук Турмана, Дэш Сноу, также является публичной фигурой.

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