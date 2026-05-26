Не стало выдающегося джазового саксофониста Сонни Роллинза

На 96-м году жизни скончался легендарный американский джазовый саксофонист Сонни Роллинз, сообщает Teleprogramma.org. Он умер в своем доме в Нью-Йорке. В последние годы музыкант боролся с легочным фиброзом.

Роллинз был одной из ключевых фигур в истории джаза. Его карьера началась в середине XX века, и он успел поработать с такими гигантами, как Майлз Дэвис и Телониус Монк. Однако известность Роллинза вышла далеко за пределы джазового мира.

В 1981 году он записал знаменитое соло для хита группы The Rolling Stones — Waiting on a Friend. Этот трек до сих пор считается классикой рок-музыки.

В 1966 году Роллинз создал музыкальное сопровождение к фильму «Элфи» с Майклом Кейном в главной роли. Эта работа принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.

За свои достижения музыкант был удостоен трех премий «Грэмми». В 2000 году он получил награду за лучший джазовый альбом. А в 2005-м — за лучшее инструментальное джазовое соло.

Роллинз прекратил активную концертную деятельность в 2012 году из-за ухудшающегося здоровья. Окончательно он ушел со сцены в 2014 году.

