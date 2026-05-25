Не стало звезды татарской эстрады Наиля Азгамова

Татарская эстрада понесла невосполнимую утрату: на 51-м году жизни скончался популярный певец Наиль Азгамов. О его смерти сообщила заслуженная артистка Татарстана Нурзада, которая дружила с музыкантом на протяжении четверти века, пишет The Voice. Последний раз они виделись еще в декабре.

Родственники певца рассказали, что незадолго до смерти он сильно болел. Все началось после поездки в Узбекистан — у него резко поднялась температура. За Азгамовым ухаживала старшая сестра Гульназира Хуснаирова. Именно она в день смерти вызвала скорую помощь. Однако, когда медики прибыли, Наиль отказался ехать в больницу и написал отказ от госпитализации.

Азгамов родился 2 августа 1975 года. Его творческий путь был связан с родной республикой: он работал актером в Мензелинском татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева, а также был артистом вокала во Дворце культуры КамАЗа.

Близкие и коллеги вспоминают его как человека, который много творил — писал стихотворения, записывал песни, при этом оставался невероятно добрым и всегда готовым прийти на помощь.

