Не стало героя мема «Сафонов, оплатить!»: экс-помощник Жириновского погиб на СВО

31 августа стало известно о гибели 35-летнего Александра Сафонова — бывшего помощника покойного руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, героя известного интернет-мема «Сафонов, оплатить!», сообщило RT. Информацию о его смерти подтвердили депутаты Василий Власов, Ярослав Нилов и нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Сафонов служил в зоне спецоперации под позывным Дервиш.

По данным телеграм-канала Mash, экс-помощник Жириновского получил осколочное ранение. Три дня врачи боролись за его жизнь, но 28 августа он умер в луганского госпитале. Незадолго до смерти он связался с матерью и сообщил, что находится в больнице.

Фото: [ соцсети ]

Сафонов родился 6 августа 1991 года в Москве. Около десяти лет он работал помощником Жириновского. В сентябре 2022 года Александр прибыл в ЛНР в составе партийных волонтеров, а позже заключил контракт с Минобороны и участвовал в боевых действиях около четырех лет.

Слуцкий подчеркнул, что Сафонов отправился на фронт добровольно. В апреле 2026 года сообщалось, что он стал командиром отделения и участвовал в боях за Константиновку.

В 2014 году в аптеке, расположенной рядом с Госдумой, Жириновский изучал препараты, спрашивал их стоимость и передавал покупки Сафонову со словами: «Сафонов, оплатить!». Фраза стала мемом.

Видео стало особо популярным в 2021 году. Сам Сафонов признавался, что неожиданная известность стала для него обременительной, но он хотел быть участником запоминающегося эпизода рядом с Жириновским.

Ранее стало известно о гибели солиста музыкального коллектива «Арт-Академия» Кирилла Колиуха в результате обстрелов ВСУ.