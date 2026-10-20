Не стало звезды «Офисного пространства» Ричарда Риле
Page Six: актер Ричард Риле, известный по «Офисному пространству», умер в 78 лет
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В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни скончался американский актер Ричард Риле, сообщает Page Six.
Риле родился 12 мая 1948 года в штате Висконсин. Свою карьеру он начинал в театре, а затем перешел в кино. За почти полвека творческой деятельности он принял участие в более чем 400 проектах.
Зрителям Ричард запомнился по фильмам «Казино», «Девичник в Вегасе» и «Слава», а также по сериалам «Звездный путь», «Скорая помощь» и «Морская полиция». Его работа в «Офисном пространстве» также принесла ему известность.
Коллеги отзываются о Риле с теплотой. Актер Донал Лог, снимавшийся с ним в сериале «Основа для жизни», назвал его удивительным человеком и профессионалом — скромным, добрым и талантливым. У Риле остались жена Джейн Лэтэм и четверо детей. О дате, времени и месте прощания с актером пока не сообщается.
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