«Не здороваюсь»: звезда «Универа» Самбурская рассказала о конфликтах с коллегами по сериалу

Teleprogramma.org: Самбурская раскрыла причины конфликтов с Гогунским и Кещяном

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя звезда сериала «Универ. Новая общага», актриса и певица Настасья Самбурская рассказала о конфликтах с коллегами по проекту, пишет Teleprogramma.org. Причины разногласий артистка раскрыла в музыкальном подкасте «МУЗЛОФТ» Стаса Ярушина.

Самбурская, в частности, затронула отношения с 47-летним Араратом Кещяном и 48-летним Виталием Гогунским. По словам Настасьи, Кещян несколько лет делает вид, что ее не существует.

Арарат Кещян

Фото: [Арарат Кещян/соцсети]

Актриса вспомнила эпизод, когда коллега наорал на нее при всех на съемочной площадке. Это довело ее до слез. После того случая Кещян стал игнорировать Самбурскую. В этом году актриса тоже решила не здороваться с ним.

«В этом году я тоже сделала вид, что я его не вижу. Если так удобнее, то окей. Слава Богу, что у нас линии не пересекаются, поэтому меня это несильно напрягает. Просто странно», — заявила артистка.

Отдельно Самбурская высказалась о Гогунском. Она раскритиковала его за интервью, в котором тот утверждал, будто прослушивания его музыки взлетели после их совместного участия в шоу. Настасья опровергла это, заявив, что доход Виталия от музыки составляет всего ₽2 тысячи в квартал.

Кроме того, актриса возмутилась, что Гогунский публично заявил, будто песня «Прости, Виталик, прости. Я выйду замуж за Chat GPT» посвящена ему.

Виталий Гогунский

Фото: [Виталий Гогунский/соцсети]

«Я бы это могла ему просто в личку написать — думаю, он бы и это выложил тоже все равно, — но он сделал это публично. И ответить ему тоже надо было публично. То, чем я раньше занималась, — и доказывала свою какую-то правоту и высказывала свое мнение, — я стала взрослее и больше этого не делаю. Но Виталик меня вынудил», — сказала Самбурская.

Напомним, Настасья снималась в сериале «Универ. Новая общага» с 2011 по 2016 годы, исполняя роль Кристины Соколовской. Позже она вернулась к этой роли в продолжении «Универ. 15 лет спустя».

Ранее Настасья Самбурская пристыдила зрителя за отсутствие эмоций на своем концерте.

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