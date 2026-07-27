Звезда «Универа» Самбурская остановила концерт из-за лица зрителя

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вновь удивила своих поклонников. На одном из концертов она неожиданно остановила выступление, чтобы сделать замечание зрителю в первом ряду, пишет The Voice.

Причиной стало безэмоциональное выражение лица мужчины, который, по словам артистки, явно не наслаждался происходящим на сцене.

«У тебя лицо без эмоций, ты с девушкой? Тебе не нравится?», — прямо спросила артистка.

Зритель, явно растерявшись, ответил, что ему все нравится. Тогда Самбурская саркастически поинтересовалась, не хочет ли он услышать песни рэпера Макана, с творчеством которого она, по ее словам, не знакома.

«Спой мне что-нибудь из Макана!» — предложила она, вызвав смех в зале.

На этом артистка не остановилась. Она пригрозила, что запомнила этого мужчину и больше не пустит его на свои концерты.

«Я тебя запомнила, больше сюда не попадешь», — добавила она с улыбкой.

Инцидент, начавшийся как неловкий, быстро превратился в забавный эпизод, который зрители встретили аплодисментами и смехом.

Такое поведение — не редкость для Самбурской, которая славится своей прямотой и чувством юмора. Она умеет превращать любую ситуацию в шоу, и этот случай стал еще одним доказательством ее умения держать зал в напряжении.

Ранее сообщалось, что у певицы Елены Ваенги забрали VIP-место на концерте группы «Ленинград».