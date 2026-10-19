Популярный блогер Литвин и экс-звезда «Холостяка» Вейгель ждут ребенка

26-летняя Адель Вейгель, известная по участию в телепроекте «Холостяк», и 26-летний блогер Михаил Литвин ждут ребенка, передает VOICE. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

Адель опубликовала два снимка: на одном она позирует с мужем в облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот, на другом супруги держат снимок УЗИ. В подписи к посту Вейгель рассказала, что узнала о беременности во время съемок шоу «Титаны».

Фото: [ соцсети ]

«Малыш, ты даже еще не в курсе, что у тебя за родители», — отметил в комментариях отец ребенка.

Адель и Михаил поженились в июле 2025-го года. После свадьбы девушка сменила фамилию. Супруг в качестве свадебного презента подарил Вейгель автомобиль Lamborghini Urus стоимостью от ₽20 до ₽60 млн.

Вейгель участвовала в «Холостяке» в 2021-м году, где боролась за сердце рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Адель дошла до полуфинала, но покинула шоу по собственному желанию, так как поняла, что у них с музыкантом ничего не получится.

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