Немецкая группа Boney M выступила в российской глубинке на фоне атак дронов ВСУ

Легендарная немецкая диско-группа Boney M дала концерт в деревне Ловчиково Орловской области, где накануне зафиксировали 14 прилетов украинских беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Подъем».

Мероприятие организовал местный меценат Юрий Евдокимов в рамках празднования Троицы. Немцы из Boney M с удовольствием приняли приглашение и отгремели необычный концерт. Под звуки хитов Rasputin до Daddy Cool украинские войска начали атаки дронами, которые успешно отразили силы ПВО. Звуки взрывов смешались с музыкой, но это не испугало толпу фанатов.

«Мы не проводим, у нас нет разрешения… Это не только затратно, но сами понимаете обстановку. У нас только в эту ночь было 14 прилетов беспилотников», — заявили в администрации района.

Подчеркнули, что мероприятие организовал местный предприниматель, что делает уже пятый год на радость жителей Ловчиково и гостей деревни. Отмечается, что помимо легендарных немцев на сцене выступили отечественные «На-На», «Отпетые мошенники» и другие коллективы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о создании нового рода войск в России, связанных с БПЛА.