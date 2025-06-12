Президент России Владимир Путин объявил о создании нового рода войск — беспилотных систем. Это решение было озвучено на совещании по разработке госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы.

По заявлению Владимира Путина, новый род войск будет специализироваться на применении дронов всех типов. Он отметил, что на беспилотники уже приходится до 50% уничтоженной техники противника. В нынешних реалиях, по мнению президента, особое внимание нужно уделить подготовке операторов и развитию производства. Также, как подчеркнул Путин, нужно активно внедрять ИИ и робототехнику.

«В этой связи новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения независимо от их вида», — рассказал президент.

Также верховный главнокомандующий озвучил, что российские войска уже накопили уникальный опыт применения БПЛА. По его словам, с начала спецоперации силами ПВО уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, включая 7,5 тысяч современных ракет западного производства. Новые войска призваны усилить эти показатели.

Ранее Владимир Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО, который тот выполнил.