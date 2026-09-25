Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

72-летний журналист Дмитрий Киселев заявил, что концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс», сообщает Teleprogramma.org. В публикации Киселева нет указания причин отмены концерта.

Ранее организаторы и партнеры тура утверждали, что шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября состоятся. Изначально концерты анонсировало агентство Say Agency, билеты стоимостью от ₽9 до ₽160 тысяч раскупили в первые часы.

24 августа представители «Газпром Арены» заявили, что не подписывала договор аренды, поэтому шоу на площадке не могут состояться. Афиши концертов сначала пропали с официального сайта тура, затем снова появились на сайтах организатора и американского партнера Access Opera.

Источник в Access Opera подтвердил даты концертов — 10 и 11 октября. Глава Say Agency Анна Субчева связывала исчезновение анонсов с «реакцией на хаос».

На фоне неопределенности с концертами покупатели билетов начали подавать иски к организаторам. Зарегистрировано шесть исков на общую сумму свыше ₽ 1,4 млн — в Москве, Петербурге и Воронеже. Истцы требуют вернуть деньги за билеты и компенсацию морального вреда.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Валуев назвал концерт Канье Уэста «политическим вопросом».