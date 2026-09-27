Продюсер Рудченко предположил, что организатор концертов Уэста может стать банкротом

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что организатор концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может обанкротиться, если выступления официально отменят. Такое мнение он выразил в интервью интернет-изданию «Абзац».

Рудченко считает, что убытки агентства могут достичь десятков миллионов рублей. По его словам, на состояние компании повлияют невозвратный аванс артиста и необходимость возврата денег за билеты зрителям.

«Возможно, в договоре со стороны артиста аванс числится как невозвратная сумма. Невозвратный аванс артиста и возврат денег за билеты зрителям — все это скажется на состоянии компании, и мне кажется: она просто пойдет в банкротство», — сказал он.

Накануне журналист Дмитрий Киселев заявил, что концерт Уэста в Петербурге не состоится. При этом каких-либо причин отмены шоу он не назвал.

Напомним, выступления рэпера в Северной столице были анонсированы на 10 и 11 октября. Концерт должен был состояться на «Газпром Арене». Представители стадиона заявили, что договор аренды с организаторами не заключался.

Say Agency, организующее концерты Уэста, до последнего настаивало, что шоу не отменено, и обещало вернуть деньги зрителям в случае официальной отмены.

Поклонники Канье начали обращаться в суд. Четверо владельцев VIP-билетов потребовали от Say Agency более ₽1 млн. Всего подано шесть исков на сумму свыше ₽1,4 млн.