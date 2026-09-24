Форвард «Миннесоты» сравнил новичка команды Шабанова с Кучеровым

Шабанов летом подписал однолетний контракт с «Миннесотой». Минувший сезон он провел в составе «Нью-Йорк Айлендерс», где в 44 матчах набрал 18 (5+13) очков. В предсезонном матче против «Чикаго Блэкхокс» Шабанов забросил первую шайбу за новый клуб.

«В нем есть что-то от Кучерова. Он умеет замедлять игру и отлично видит площадку. Он хорошо катается, умеет бросать. Он плеймейкер. Он умеет бросать, может идти на ворота. У него есть все необходимые качества», — приводит слова Тренина The Hockey News.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, что хочет попробовать Шабанова в одном звене с главной звездой команды Кириллом Капризовым. Структурно Шабанова можно сравнить с Мэттсом Зукарелло, который ранее играл в первой тройке, а в межсезонье перешел в «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил новичок команды Павел Дорофеев.