Новый спортзал открыли в Мытищах в рамках федерального проекта «Zа самбо»

Новый спортзал открыли в подмосковных Мытищах в рамках федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия». Об этом рассказали в Минспорта региона.

Открытие зала было приурочено к подписанию соглашения между Российским университетом кооперации и проектом. Документ подписали федеральный координатор проекта «Zа самбо» Сергей Елисеев и ректор университета Алсу Набиева.

Новый зал назвали в честь мастера спорта СССР по самбо Ивана Тищенкова, который посвятил университету 34 года жизни, возглавляя кафедру физического воспитания на протяжении четверти века.

В новом зале установлено все необходимое для проведения тренировок и соревнований по спортивному и боевому самбо.

«Это действительно очень нужный и важный проект для наших студентов, нашей молодежи, и это шанс проявить свой талант и получить хороший опыт», — отметила Набиева.

В Подмосковье проектом охвачено более 170 школ, а в секциях занимаются пять с половиной тысяч человек. По словам регионального координатора проекта, президента областной Федерации самбо Сергея Фомкина, в рамках проекта в регионе провели уже 75 соревнований и 55 мероприятий патриотической направленности, а также по пропаганде ЗОЖ.