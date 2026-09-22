В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева
Фото: [администрация г.о. Долгопрудный]
В воскресенье, 4 октября, Долгопрудный примет XLIII легкоатлетический пробег. Соревнования посвящены памяти героя Советского Союза, инженера-космонавта Виктора Пацаева.
Старт спортивному празднику дадут в 8:00. Открывают программу самые маленькие бегуны — воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Попробовать себя в беге смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для представителей старшего поколения организаторы подготовили скандинавскую ходьбу.
Ближе к полудню, в 12:00, на футбольном поле ФСК «Салют» состоится парад, знаменующий официальное открытие. После этого участники выйдут на дистанции 1500, 2000 и 4000 метров.
Чтобы присоединиться к забегу, требуется предварительная регистрация. Заявки принимают 30 сентября и 2 октября в ФСК «Салют» (корп. А, 1 этаж, зона ГТО) с 15:00 до 18:00.
Без документа, удостоверяющего личность, врачебного допуска и полиса ОМС или ДМС к участию не допустят.
На время проведения забегов вводятся ограничения для транспорта. С 12:00 до 14:45 проезд будет закрыт на участке от проспекта Ракетостроителей, д. 4 (от ворот въезда ФСК «Салют») до поворота на улицу Летная. За порядок и безопасность на мероприятии будут отвечать сотрудники отделов Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское».
Ознакомиться с положением о пробеге и уточнить детали можно по ссылке https://stadion-salut.ru/probeg2026.
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