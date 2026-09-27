Выяснилось, какой недвижимостью владеет Надежда Бабкина в России и за рубежом

76-летней народной артистке РФ Надежде Бабкиной принадлежат несколько объектов недвижимости в Москве, Московской области и Болгарии. Их общая стоимость оценивается почти в ₽300 млн, сообщает «Леди.Mail» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

В собственности артистки есть квартира с видом на Кремль в Брюсовом переулке. Она находится в историческом доме XVIII века, ее площадь около 125 кв. м. Интерьером квартиры в Брюсовом переулке занимался сын певицы — архитектор Даниил Заседателев.

После ремонта в квартире появились перепланировка, новые окна и система «умный дом», на кухне установлена итальянская мебель из дуба, а в кабинете — электрический камин с мрамором. Стоимость квартиры в Брюсовом переулке оценивают минимум в ₽125 млн.

Еще один столичный объект артистки — квартира площадью около 115 кв. м в сталинском доме на Ленинградском проспекте. Ее оценивают примерно в ₽46 млн.

За городом у Бабкиной есть двухэтажный деревянный особняк в деревне Дубцы под Звенигородом, его площадь более 200 кв. м. Рядом с особняком расположены баня, гостевой домик, гараж и несколько зон отдыха. Подобные объекты в локации деревни Дубцы сейчас стоят от ₽100 млн.

По данным СМИ, певице также принадлежат две квартиры в курортном городе Равда в Болгарии — площадью 79 и 96 кв. м. Вместе их оценивают примерно в ₽10 млн.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев создал семейное поместье за ₽300 млн в Подмосковье.