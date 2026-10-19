Олешко прервал долгое молчание о семейном статусе, но отказался раскрывать личность жены

7days.ru: 50-летний Александр Олешко отказался рассекретить личность супруги

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летний российские актер и телеведущий Александр Олешко наконец прервал долгое молчание о своей семейной жизни, пишет «7Дней.ру». Однако откровенности от него так и не дождались.

Олешко четко дал понять, что не намерен обсуждать супругу и раскрывать ее личность. На вопрос о любимой женщине он ответил уклончиво.

«У нее глаза карие, а дальше оставьте это мне. И ее мне оставьте. Спросите меня лучше про юбилей», — так он ответил на вопрос журналистов.

Артист добавил, что его спутница жизни не имеет отношения к шоу-бизнесу и старается избегать публичности. Лишь однажды Олешко обмолвился, что кулинарными делами в доме занимается именно жена. Но даже тогда он не назвал ее имени.

Такая закрытость вполне объяснима: Александр дорожит личным пространством и не хочет делать семейную жизнь частью публичного образа.

Олешко женат во второй раз. Его первой супругой была актриса Ольга Белова, с которой артист познакомился во время учебы в Высшем театральном училище им. Щукина. Пара поженилась сразу после получения дипломов в конце 1990-х годов. Семейный союз оказался очень коротким и продлился около 1,5 года.

Ранее телеведущая Яна Чурикова объяснила, почему оберегает мужа от чужих глаз.

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