Иван Золо высказался о задержании в Донецке

22-летнего треш-блогера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время концерта в Донецке, сообщает «Газета.Ru». Инцидент произошел прямо на сцене: артиста увели посреди песни.

По данным источника, причиной задержания стали видео, снятые в 2022 году. В них Золо появляется в футболке с символикой, которая признана в России экстремистской.

Сам Иван позже вышел на связь и заявил, что не знал о запрете этой символики. Он признал вину и пообещал удалить ролики с атрибутикой, а также избавиться от самой футболки. По словам блогера, он не осознавал, что нарушает закон.

«Незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнул блогер.

Сейчас правоохранители проверяют не только команду артиста, но и посетителей концертной площадки. Кроме того, концерт в Мариуполе, запланированный на 18 октября, переносится.

Это не первый раз, когда у Золо возникают проблемы с выступлениями. В феврале 2026-го года губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерты блогера в городе.

Ранее сообщалось, что тиктокер Иван Золо перепутал два сибирских мегаполиса.