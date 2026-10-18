Иван Золо высказался о задержании в Донецке
Газета.Ru: треш-блогер Иван Золо вышел на связь после задержания в Донецке
Фото: [соцсети]
22-летнего треш-блогера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время концерта в Донецке, сообщает «Газета.Ru». Инцидент произошел прямо на сцене: артиста увели посреди песни.
По данным источника, причиной задержания стали видео, снятые в 2022 году. В них Золо появляется в футболке с символикой, которая признана в России экстремистской.
Сам Иван позже вышел на связь и заявил, что не знал о запрете этой символики. Он признал вину и пообещал удалить ролики с атрибутикой, а также избавиться от самой футболки. По словам блогера, он не осознавал, что нарушает закон.
«Незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнул блогер.
Сейчас правоохранители проверяют не только команду артиста, но и посетителей концертной площадки. Кроме того, концерт в Мариуполе, запланированный на 18 октября, переносится.
Это не первый раз, когда у Золо возникают проблемы с выступлениями. В феврале 2026-го года губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерты блогера в городе.
Ранее сообщалось, что тиктокер Иван Золо перепутал два сибирских мегаполиса.