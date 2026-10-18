Иван Золо высказался о задержании в Донецке

Газета.Ru: треш-блогер Иван Золо вышел на связь после задержания в Донецке

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

22-летнего треш-блогера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время концерта в Донецке, сообщает «Газета.Ru». Инцидент произошел прямо на сцене: артиста увели посреди песни.

По данным источника, причиной задержания стали видео, снятые в 2022 году. В них Золо появляется в футболке с символикой, которая признана в России экстремистской.

Сам Иван позже вышел на связь и заявил, что не знал о запрете этой символики. Он признал вину и пообещал удалить ролики с атрибутикой, а также избавиться от самой футболки. По словам блогера, он не осознавал, что нарушает закон.

«Незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнул блогер.

Сейчас правоохранители проверяют не только команду артиста, но и посетителей концертной площадки. Кроме того, концерт в Мариуполе, запланированный на 18 октября, переносится.

Это не первый раз, когда у Золо возникают проблемы с выступлениями. В феврале 2026-го года губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерты блогера в городе.

Ранее сообщалось, что тиктокер Иван Золо перепутал два сибирских мегаполиса.

Актуально

Читайте также

Модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности

Модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

«Светлая память, дорогой!»: Марина Юдашкина почтила память покойного мужа

«Светлая память, дорогой!»: Марина Юдашкина почтила память покойного мужа

Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности

Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности

Сергей Зверев объяснил свое отсутствие на похоронах критика Соседова

Сергей Зверев объяснил свое отсутствие на похоронах критика Соседова

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Алена Блин заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

Алена Блин заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

«Хулиганка еще та»: Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках

«Хулиганка еще та»: Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках

«Секс-автобус» и выговор: известного лыжника наказали за переписку с порноактрисой

«Секс-автобус» и выговор: известного лыжника наказали за переписку с порноактрисой

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

Добавьте mosregtoday.ru в избранное