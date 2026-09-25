Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком

Womanhit: Валерия показала редкую фотографию с годовалым внуком в Дубае

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

58-летняя певица Валерия недавно воссоединилась с родными в Дубае и показала трогательное фото с маленьким внуком, пишет Womanhit.

В личном блоге артистка продемонстрировала снимок, на котором на руках держит годовалого мальчика. Валерия наслаждается временем, проведенным с семьей. Поклонники всегда позитивно реагируют на подобные кадры и просят певицу чаще делиться такими моментами.

У Валерии трое взрослых детей от брака с продюсером Александром Шульгиным. Младший сын Валерии — Арсений, с 2021 года женат на Лиане Волковой. Они воспитывают двоих детей — дочь и сына. Семья Арсения с малышами перебралась на ПМЖ в Дубай. В Дубае часто проводят время и старшие наследники Валерии — Анна и Артемий.

Накануне стало известно, что 28-летняя Лиана Шульгина отдала годовалого сына в детский сад. Мальчик родился в апреле 2025 года.

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