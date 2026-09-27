«Никогда не общалась с ним лично»: американка отозвала скандальный иск против Jay-Z

BBC: жительница США отказалась от иска об изнасиловании против рэпера Jay-Z

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Жительница США отозвала иск против рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) о сексуализированном насилии, сообщает BBC. По ее словам, муж Бейонсе не насиловал ее, а какие-либо угрозы или деньги с его стороны не поступали.

В изначальном заявлении, которое женщина подала два года назад, утверждалось, что в 2000 году на вечеринке после MTV Video Music Awards женщину накачали запрещенными веществами и изнасиловали. По ее словам, это сделал Jay-Z и Шон Комбс, более известный как P. Didddy.

После отзыва иска Jay-Z подал в суд на женщину и ее адвокатов. Рэпер отрицал вину, утверждал, что его пытаются шантажировать, и заявлял, что скандал причинил серьезную травму его семье.

Бейонсе и Jay-Z состоят в браке уже больше 18 лет — с 2008-го года. У пары трое детей: Блю Айви и близнецы Руми и Сэр.

Ранее сообщалось о задержании индийского режиссера Шакила Нурани, которого обвнили в изнасиловании актрисы.

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