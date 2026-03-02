«Он больше на курицу похож». Тренер «Металлурга» раскритиковал форварда «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал действия канадского нападающего столичного «Динамо» Макса Комтуа. Своими впечатлениями от эпизода специалист поделился после очного противостояния клубов в рамках «регулярки» КХЛ. Информацию об этом распространил портал «Чемпионат».

Поводом для претензий Разина послужил игровой момент, в ходе которого форвард бело-голубых оказался на льду после взаимодействия с хоккеистом «Магнитки» Александром Петуниным. Арбитры не усмотрели в данном игровом столкновении признаков нарушения правил, однако наставник гостей остался при своем мнении.

«Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — заявил Разин.

Матч, состоявшийся 1 марта, завершился победой хозяев льда. «Динамо» отправило в ворота «Магнитки» четыре безответные шайбы, установив окончательный счет 4:1.

