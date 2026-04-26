Дождь, мокрый снег и до +10: какой будет погода в Московской области 26 апреля

Жителей Московской области 26 апреля ждет прохладная и сырая погода. По данным Гидрометцентра, в регионе будет облачно, пройдут дожди, а на западе области местами возможен дождь со снегом.

Днем воздух в Подмосковье прогреется до +5…+10 градусов. Ночью температура опустится до 0, поэтому в отдельных районах сохранится по-настоящему зябкая весенняя погода.

Синоптики также предупреждают о южном ветре со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 729–734 миллиметра ртутного столба.

