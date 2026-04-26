Как снизить риск деменции: врач перечислила главные правила

Снизить риск деменции помогают не резкие ограничения, а регулярные привычки, которые поддерживают здоровье мозга. Об этом « Ленте.ру » рассказала врач-невролог, психиатр Полина Вахромеева. По ее словам, важную роль играет контроль психоэмоционального состояния: постоянная тревога и стресс могут вредить нервной системе, поэтому при необходимости стоит обращаться к неврологу или психологу.

Еще один важный фактор — полноценный сон. Мозгу нужно время на восстановление, поэтому важно не просто спать достаточное количество часов, но и проходить все естественные стадии сна. Поддерживать когнитивное здоровье также помогают прогулки, физическая активность и кардионагрузки несколько раз в неделю. Врач советует чередовать умственную работу с движением, чтобы не перегружать нервную систему.

Не меньшее значение имеет питание. Вахромеева рекомендует придерживаться сбалансированного рациона, ограничивать сахар, жирную и жареную пищу, а также пить достаточно воды. Даже небольшие, но постоянные изменения в образе жизни могут помочь дольше сохранять ясность мышления и снизить риски возрастных нарушений памяти.

