«Каролина» первой вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» стали первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ. «Ураганы» в четырех матчах обыграли «Оттава Сенаторз». В четвертой игре они были сильнее соперника на его площадке — 4:2.

При этом «Каролина» потеряла перед следующим раундом двух важных игроков. Ранее выбыл из строя нападающий Николай Эллерс, а в четвертом матче серии с «Оттавой» получил травму защитник Александр Никишин.

Во втором тайме россиянин пропустил чистый силовой прием от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Никишин покинул площадку с помощью врача. Судя по тому, что хоккеист с трудом сохранял равновесие, у него серьезное сотрясение.

Нападающий Андрей Свечников попробовал вступиться за партнера и соотечественника и набросился на Клевена. Но как инициатор потасовки оставил свою команду в меньшинстве.

24-летний Александр Никишин проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ. В 81 матче регулярного чемпионата защитник набрал 33 (11+22) очка с показателем полезности «плюс 19». По окончании сезона Никишин станет ограниченно свободным агентом.