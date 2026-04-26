День жен-мироносиц 26 апреля: что можно и нельзя делать в праздник

День жен-мироносиц, который в 2026 году отмечается 26 апреля, не стоит превращать в обычный рабочий день. Об этом « Известиям » рассказал священник, руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии Альвиан Тхелидзе. По его словам, главными в этот праздник остаются молитва, участие в богослужении и спокойный отдых.

Священник пояснил, что небольшие бытовые дела в этот день не запрещены. Можно приготовить еду, постирать вещи или сделать что-то необходимое по дому, если без этого не обойтись. Запрет касается скорее чрезмерной суеты и тяжелой работы, когда у человека не остается времени ни на храм, ни на духовную жизнь, ни на восстановление сил.

Тхелидзе напомнил, что традиция не работать по воскресеньям связана не с формальным запретом, а с потребностью человека в отдыхе после шести дней труда. При этом полное безделье тоже не считается правильным подходом. Как отметил священник, если человек в праздник не сходил в храм и при этом ничего полезного не сделал дома, смысла в таком отдыхе нет. В День жен-мироносиц православные вспоминают последовательниц Христа, которые первыми получили весть о его Воскресении.

