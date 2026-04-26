Сафонов во втором матче подряд сыграл на ноль и обошел Шевалье

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов во втором подряд матче оставил свои ворота сухими и помог своей команде добиться крупной победы в чемпионате Франции над «Анже» (3:0).

ПСЖ вышел на матч полурезервным составом (в запасе остались Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш), но голкипера Луис Энрике решил не менять.

Сафонов улучшил свои статистические показатели. Он провел 22 матча за ПСЖ во всех турнирах, пропустил 20 мячей и в 11 играх сыграл на ноль. По числу сухих матчей россиянин обошел своего конкурента Люка Шевалье: у француза их 10 в 26 играх.

ПСЖ укрепил свое лидерство в чемпионате Франции. За четыре тура до конца парижане опережают «Ланс» на шесть баллов. 28 апреля команда Сафонова предстоит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

