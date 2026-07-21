Мать Игоря Крутого купила трехкомнатную квартиру в США за $100

Мать известного российского композитора Игоря Крутого Светлана Крутая стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Майами, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Сумма сделки оказалась символической — всего $100.

Отмечается, что продавцом выступила ее дочь Алла Баратта, которая таким образом решила уменьшить налоговые выплаты на недвижимость. Сделка прошла вскоре после дня рождения Светланы Крутой.

В тот же день Баратта приобрела еще одну квартиру в том же доме, и цена была точно такой же — $100. Продавцом выступила ее собственная компания TOC PH, которая ранее заказывала итальянскую мебель для семьи. Таким образом, Алла провела сразу две сделки с минимальной стоимостью, чтобы перераспределить активы и снизить налоговое бремя.

Но это далеко не вся недвижимость, которой владеет семья Крутых в США. Они уже являются собственниками двух квартир в элитном районе Санни-Айлс-Бич, который в народе называют «Маленькой Москвой» из-за большого количества русскоязычных жителей. Площадь этих апартаментов составляет 323 и 258 квадратных метров, а их рыночная стоимость оценивается в $3,5 и $2,8 млн соответственно. Ежегодный налог на эту недвижимость достигает $83 тысяч.

Ранее сообщалось, что певице Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США до $3,4 тысячи в год.