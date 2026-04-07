«Она не понимала, что творит»: 18-летняя дочь Даны Борисовой пропала из соцсетей и попала в клинику

18-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина исчезла из социальных сетей несколько месяцев назад. Последние посты девушки датируются серединой февраля, что вызвало тревогу у подписчиков. Экс-бойфренд Полины Артур Якобсон раскрыл причину: она находится в психиатрической клинике, куда её положили родители, сообщает Super.ru.

Полина ранее рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем и упоминала, что, возможно, ей придется лечь в психиатрическую клинику. В конце зимы родители приняли решение о ее госпитализации. По словам Артура, ухудшение состояния могло быть связано с их расставанием.

«Она будто бы потерялась в этом мире. Да, возможно, все это на фоне расставания со мной, но ведь она сама же задала траекторию такому финалу. Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определенный момент я забил тревогу. Мне поверили только тогда, когда я впервые поговорил с ее папой и предоставил ряд доказательств», — сказал молодой человек.

Сейчас девушка не имеет связи с внешним миром — в клинике она находится без телефона и полностью посвящена лечению. Сама Дана Борисова не комментирует ситуацию и намеренно не упоминает о дочери в соцсетях.

Артур Якобсон признается, что переживает за Полину и не может просто исчезнуть из ее жизни, поддерживая решение ее родителей. Поклонники надеются, что лечение поможет девушке вернуться к нормальной жизни.

Ранее подписчики ужаснулись фотографиями исхудавшей жены Александра Цекало из больницы.