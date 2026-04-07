Подписчики ужаснулись фотографиями исхудавшей жены Александра Цекало из больницы

Казахстанская модель Дарина Эрвин, жена продюсера Александра Цекало, попала в больницу из-за сильной аллергической реакции. На фото из клиники она выглядит бледной и ослабленной, из-за чего сильно забеспокоились подписчики. Сама Дарина объяснила, что причиной госпитализации стала острая аллергия — возможно, поллиноз, сообщает Woman.ru.

Фото: [ соцсети ]

В последние месяцы внешность Дарины активно обсуждают в Сети. Ее критикуют за чрезмерную худобу, которую многие считают опасной для здоровья. Подписчики призывают ее обратить внимание на свое состояние и отказаться от изнурительных диет.

Сама Эрвин не подтверждает догадки о пластических операциях и препаратах для снижения веса, продолжая демонстрировать выбранную эстетику. Ранее она объясняла, что перестала скрывать форму ушей после похудения.

Помимо аллергии, у Дарины есть и другие проблемы со здоровьем. Из-за многолетней работы художником у нее была серьезная нагрузка на шейный отдел позвоночника, что привело к ухудшению состояния руки. Тем не менее она старается не жаловаться и продолжает вести блог.

Ради Дарины Александр Цекало переехал в США и оставил прежнюю семью. Пара поженилась в 2019 году и сейчас живет в Лос-Анджелесе.

