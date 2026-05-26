«Они больше не звонили»: Кейдж раскрыл, какие известные голливудские режиссеры держат на него обиду

Николас Кейдж, чья актерская карьера насчитывает десятки фильмов и премию «Оскар» за роль в фильме «Покидая Лас-Вегас», решил приоткрыть завесу над закулисными интригами Голливуда.

В недавнем интервью The New York Times (NYP) он признался, что некоторые режиссеры перестали с ним работать вовсе не из-за отсутствия таланта, а из-за банальной обиды.

«Они предлагали мне роль, я отказывался, и они больше никогда мне не звонили», — заявил актер.

В черный список обидчиков Кейдж занес поистине титанов кино: Кристофера Нолана, Вуди Аллена и Пола Томаса Андерсона. По его словам, Нолан предлагал ему роль в триллере «Бессонница» 2002 года с Аль Пачино и Робином Уильямсом. Кейдж не уточнил, какого именно персонажа, но сказал, что отказался.

«После этого мы больше не общались», — посетовал актер.

Аналогичная история, по его словам, произошла с Алленом и Андерсоном.

Но есть и те, кто не держит зла. Единственным светлым пятном Кейдж назвал режиссера Дэвида О. Рассела. Тот, по словам актера, даже после отказа продолжал предлагать роли и в итоге добился сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Энн Хэтэуэй признали самой красивой звездой 2026 года.