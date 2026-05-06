Мама Люси Чеботиной ответила на оскорбления Любови Успенской

The Voice: Любовь Успенская оскорбила Люсю Чеботину и нарвалась на ее маму
В российском шоу-бизнесе разгорелся новый конфликт между представителями разных поколений, пишет The Voice. «Королева шансона» Любовь Успенская оставила неприятный комментарий в адрес певицы Люси Чеботиной.
Под одним из постов в соцсети Успенская написала, что ее «дико раздражает» Чеботина, и она не может терпеть ее. Тогда в ситуацию вмешалась Анна Чеботина — мать и директор Люси, которая упрекнула Успенскую в том, что она публично хейтит молодых исполнителей. По ее словам, такие слова не красят опытных артистов.
«Спасибо, Любочка, за "поддержку". Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — отметила Анна.
26 апреля Люсе Чеботиной исполнилось 29 лет. Девушка предпочла не отвечать на оскорбления. Накануне она опубликовала поздравление Филиппу Киркорову по случаю его дня рождения. Она назвала певца легендой и поблагодарила за вдохновение.
