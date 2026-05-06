Люся Чеботина ответила на хейт со стороны Любови Успенской

The Voice: Люся Чеботина ответила на нелестный комментарий от Любови Успенской
Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина оказалась в центре скандала после резких высказываний в ее адрес со стороны легендарной певицы Любови Успенской. Все началось с комментария артистки, которая в соцсетях призналась, что Чеботина ее «дико раздражает». Слова Успенской прокомментировала сама 28-летняя певица, пишет The Voice.
Люся заявила, что каждый год сталкивается с буллингом и попытками помешать ее концертной деятельности. Однако, по ее словам, травля не сломает ее, а, наоборот, станет мотивацией становиться лучше.
«Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя», — подчеркнула певица.
На защиту дочери встала и ее мать и директор Анна Чеботина. В личном блоге она обратилась к Успенской, выразив недоумение тем, что мэтры эстрады позволяют себе хейтить молодых исполнителей.
Конфликт имеет свою предысторию. Люся Чеботина давно дружит с Филиппом Киркоровым, который еще недавно был в хороших отношениях с Успенской. Однако после того, как Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров встал на сторону врача, между мэтрами пробежала черная кошка. Успенская назвала Киркорова «женоненавистником», а он ее — «попрошайкой».
