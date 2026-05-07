«Они на одном уровне, разница только в возрасте»: Дзюник жестко раскритиковал скандал между Успенской и Чеботиной

Публичный конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной, который разгорелся после того, как легендарная исполнительница шансона оставила нелестный комментарий под видео с молодой певицей, заявив , что та ее «дико раздражает», получил неожиданное продолжение.

В ситуацию вмешался известный российский продюсер Леонид Дзюник, который не стал выбирать выражения и жестко прошелся по обеим артисткам, пишет Teleprogramma.org.

По его мнению, Успенская и Чеботина находятся на одном уровне, и разница между ними — только в возрасте.

«Одна старая певица с пропитым и прокуренным голосом, а вторая — молодая певица, которая строит из себя звезду. Они друг друга стоят, поэтому они и цапаются, как две шавки во дворе. Большая задевает маленькую, а маленькая исподтишка лает. Это Успенская и Чеботина», — заявил Дзюник.

Продюсер также подверг критике творческие способности обеих певиц. Он заявил, что единственная исполнительница, которая устроила бы Успенскую, — это ее дочь Татьяна Плаксина, у которой карьера не сложилась. Саму же Чеботину Дзюник назвал певицей одной песни, имея в виду хит «Солнце Монако».

Ранее на хейт Любови Успенской ответила сама Люся Чеботина.