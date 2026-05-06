«Раздражает дико»: Любовь Успенская раскритиковала Люсю Чеботину

Любовь Успенская позволила себе неожиданное резкое высказывание в адрес своей коллеги Люси Чеботиной.

Под одним из видео в соцсети королева шансона оставила откровенно нелестный отзыв, который был опубликован якобы от имени исполнительницы хита «По полюшку».

«Раздражает дико, терпеть не могу», — такой комментарий, набравший множество лайков, появился на странице звезды.

В ответ на критику оперативно отреагировала мама Люси Чеботиной, которая также является её директором, — Анна.

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — написала она в своем личном блоге.

