Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

Заслуженный артист РФ Ян Арлазоров умер в марте 2009 года от онкологического заболевания, и после смерти его наследство стало предметом спора, поскольку завещания не было, сообщает aif.ru

По данным издания, на имущество юмориста претендовали три человека: его отец — Меер Шульруфер, брат Леонид Шульруфер и единственная дочь Алена Санько.

Брак Арлазорова с актрисой Елой Санько распался, когда дочь была маленькой, и супруги не общались 24 года — вплоть до смерти юмориста. Ходили слухи, что Алена не пришла на похороны отца, однако ее мать, экс-супруга Арлазорова опровергла эту информацию. Женщина рассказала, что дочь до последнего заботилась об отце. После развода артист так и не завел новую семью.

Как отмечает источник, сначала все имущество переписал на себя брат артиста. Затем его дочь Алена обратилась к адвокату, чтобы вступить в права наследования. Отец и брат Санько воспротивились, и спор о наследстве затянулся на несколько лет. В итоге вопрос был решен через суд.

Как пишет издание, рублевский особняк, оставшийся от юмориста, оценивается в ₽30-60 млн. Квартира на улице Удальцова — самая ценная часть наследства — оценивается в ₽70-110 млн. Вторая московская квартира добавляет еще ₽15-40 млн к общей стоимости. Два автомобиля оцениваются в сумму от ₽1 до ₽5 млн.

Более того, остались у Арлазорова и банковские счета на сумму от ₽500 тысяч до ₽3 млн. Общая оценка наследства колеблется от ₽116 до ₽218 млн в нынешних ценах. Есть версия, что Арлазоров не оставил накоплений, так как имел привычку проигрывать деньги в казино. В итоге, пишет издание, имущество было поделено между Аленой Санько и ее дядей Леонидом.

Ранее стало известно, какое наследство оставила звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова.