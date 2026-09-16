Ржавчина и отказы на скромном пробеге: что не так со скорыми на базе Sollers Atlant в Петербурге

Машины скорой помощи северной столицы, собранные на базе Sollers Atlant, начали преподносить неприятные сюрпризы. По информации, попавшей в СМИ, уже спустя полтора-два года после начала работы у них выявляют ржавчину на кузове и сварных соединениях, просевшие сиденья, проблемы с подвеской и отказы подушек безопасности. При этом одометр многих таких автомобилей показывает лишь несколько десятков тысяч километров, сообщил rosbalt.ru.

Максим Багаев, разбирающийся в автомобилях, напоминает: Atlant — модель сравнительно новая. Данных о том, как она ведет себя в длительной эксплуатации, накоплено слишком мало, чтобы судить обо всей линейке. Однако эксперт не исключает худшего: если сварные швы ржавеют при столь скромном пробеге, это может быть не следствием износа, а заводским браком.

«Я помню, что в 2025 году поступала информация о проблемах с проводкой и тормозной системой этих машин. Но, с другой стороны, молодой компании нужен некий полигон, на котором можно обкатывать шасси и выявлять проблемы своих изделий. Однако если мы посмотрим на другие рынки, отличные от российского, то там, как правило, подобные автомобили первым делом поставляют, например, в коммунальные службы, чтобы потом собирать статистику по ремонту там», — высказал мнение Багаев.

Евгений Ладушкин, также специализирующийся на автотематике, придерживается менее тревожного взгляда. Он предполагает, что кузов попросту вовремя не обработали после сколов и прочих повреждений. А вот в оценке подвески оба сходятся: машины неотложки эксплуатируют на пределе, щадить их не получается. Отсюда и ускоренный износ — быстрее, чем у такого же автомобиля, работающего в коммерческих перевозках.

«В той же Европе для автомобилей экстренных служб есть особые стандарты по качеству сборки и приемке. А у нас получается, что взяли обычный грузовой фургон и на него быстро поставили оснащение для „скорой помощи“. В целом происходящее при таком сроке эксплуатации — скорее „детские проблемы“. Ведь во время открытия производства в 2023 году локализация там порой достигала 70%. И получается, что сейчас вылезают дефекты как раз нулевой серии, то есть это самые первые автомобили, массово собранные и переданные для работы», — полагает Багаев.

Ранее сообщалось, что робот-доставщик растерялся посреди двора и угодил под колеса авто в Одинцове.