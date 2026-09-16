Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме, связанной с медицинскими картами
В прокуратуре и ГУРБ Подмосковья рассказали о схеме мошенников с медкартами
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В прокуратуре Московской области и Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей Подмосковья о новой схеме мошенников, связанной с медкартами.
Так, мошенники пишут в мессенджере под видом медсестры из поликлиники и сообщают о необходимости обновить данные медкарты. Для этого они просят назвать рост, вес и актуальные жалобы на здоровье. После этого они сообщают, что поступит звонок. Номер телефона, с которого он поступит, нужно отправить в чат для подтверждения данных медкарты.
Затем жертве звонят якобы представители Госуслуг, которые сообщают о попытке взлома аккаунта. После этого просят продиктовать СМС-код. Если его назвать, мошенники получат доступ к личному кабинету на портале.
Жителям напомнили, что по телефону из поликлиники могут уточнить только дату рождения и ФИО. Остальные данные врач собирает только в рамках личного приема.
«Никому не сообщайте личные данные и коды из СМС. Прерывайте любые подозрительные звонки. Для уточнения информации самостоятельно позвоните по номеру 122», — призвали жителей региона.