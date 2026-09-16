Памятнику «Скорбящая мать» в Балашихе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения

Памятник «Скорбящая мать» в Балашихе получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Памятник расположен в микрорайоне Салтыковка. Он посвящен воинам поселка Салтыковка, которые погибли и пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Монумент был открыт 8 мая 1985 года.

Объект будет включен в ЕГРОКН. Для него будут утверждены границы, режим использования территории и предмет охраны. На территории объекта будет запрещено вести строительство и хозяйственную деятельность, размещать рекламные конструкции, передвигаться на транспорте, разводить костры, выгуливать собак.

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