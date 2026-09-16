Фокусники из Долгопрудного победили на фестивале магии

В подмосковной Коломне отгремел второй областной фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». За главный приз — участие в представлении знаменитых братьев Сафроновых — сражались 39 финалистов. Сильнейшими в номинации «Ментальная магия» жюри признало супругов Михаила и Елену Нечаевых из Долгопрудного.

Выступление семейной пары производит впечатление настоящего чуда: артистам удается создать стойкий эффект передачи мыслей на расстоянии. В шоу под названием «Контакт» Михаил работает в зале, общаясь со зрителями, тогда как Елена, оставаясь на сцене, безошибочно определяет, что именно там происходит.

Подобная слаженность под силу лишь тем, кто действительно существует на одной волне. Сама победительница рассказала, что Михаил постигал ловкость рук еще в детстве, а она подключилась к этому позже — сперва как жена и артистка, а затем увлеклась иллюзионным искусством всерьез.

Долгое время пара жила и выступала в разных городах, но недавно супруги решили обосноваться в Подмосковье. Выбор пал на Долгопрудный — тихий и уютный уголок, который при этом находится в самом центре региона.

В администрации округа поздравили Михаила и Елену с удачным выступлением на ярком и стремительно набирающем популярность фестивале.