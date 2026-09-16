Лицо Пугачевой для раскрашивания по номерам появилось в продаже

Сувениры с лицами российских звезд в виде тканевых масок, кружек, ростовых кукол давно стали обычным явлением на маркетплейсах, и чаще всего такие товары продаются неофициально — без договоров, лицензий и разрешений.

Так, например, как пишет «МК», образ народной артистки СССР Аллы Пугачевой можно встретить на шоперах и на больших холстах для раскрашивания по номерам. А у ее бывшего мужа Филиппа Киркорова собралась целая коллекция мерча: ростовые куклы, акриловые фигурки, кружки, 3D-наклейки, рюкзаки и даже наклейки на банковскую карту.

Также, передает издание, в продаже появилась книга «Дело Ларисы Долиной», где собраны тексты судебных актов с разбором и рекомендациями. Это название отсылает к скандальному делу о мошенничестве, в результате которого Долина лишилась крупной суммы денег и квартиры.

С композитором Игорем Николаевым ситуация почти комична: единственное, что нашлось с его изображением, — вешалка для одежды, и цена на нее — около ₽2 тысяч.

С изображением балерины Анастасии Волочковой есть необычный товар — набор из маленьких плиток горького шоколада, из которых собирается картина. Стоимость набора — 1300₽.

Реакция звезд на поток неофициального мерча при этом разная: кто-то делает вид, что не замечает его, а кто-то злится, но не вступает в конфликты, а кто-то — судится с продавцами и маркетплейсами.

Ранее сообщалось, что шоумен Никита Джигурда отсудил ₽100 тысяч у продавцов масок с изображением его лица.