В Подмосковье с начала 2026 года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций
Почти 3,5 млн телемедицинских консультаций провели врачи Подмосковья с января
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2026 года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщил заместитель председателя gравительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы продолжаем развивать это направление: с начала этого года в регионе проведено почти 3,5 млн телемедицинских консультаций, из них свыше 2,5 млн — для взрослых пациентов и почти 913 тыс. — для детей», — сообщил он.
В Подмосковье открыто 16 центров телемедицины. В рамках телемедицинских консультаций можно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, получить расшифровку результатов анализов, скорректировать курс лечения, закрыть больничный лист.
Развитие телемедицины соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.