От мебели до кровли: обновление гимназии в Пушкино закончится в 2027 году
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Московской области Максим Красноцветов сообщил о начале обновления корпуса №5 гимназии Тарасовка в микрорайоне Звягино. По его словам, зданию исполнилось 70 лет, поэтому требуется масштабный комплекс работ.
Реновация охватит инженерные сети, оконные конструкции, кровлю, учебные классы, спортивный зал и столовую. В помещениях установят новую мебель и оборудование, смонтируют современные системы безопасности, а прилегающую территорию благоустроят.
В сентябре на объекте уже ведутся подготовительные работы. Как отметил Красноцветов, ремонт планируют завершить к началу учебного года в 2027 году. Он добавил, что программа модернизации школ в округе продолжается и охватит еще ряд объектов системы образования.