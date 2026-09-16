От мебели до кровли: обновление гимназии в Пушкино закончится в 2027 году

Реновация охватит инженерные сети, оконные конструкции, кровлю, учебные классы, спортивный зал и столовую. В помещениях установят новую мебель и оборудование, смонтируют современные системы безопасности, а прилегающую территорию благоустроят.



В сентябре на объекте уже ведутся подготовительные работы. Как отметил Красноцветов, ремонт планируют завершить к началу учебного года в 2027 году. Он добавил, что программа модернизации школ в округе продолжается и охватит еще ряд объектов системы образования.