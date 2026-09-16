Суд в Талдоме рассмотрит дело мужчины, который следил за своей сожительницей и незаконно проник в ее дом

Талдомский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил слежку за женщиной и незаконно проник в ее дом. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 57 лет в период с 2021 по 2025 год установил в доме своей сожительницы в СНТ «Сорокино» скрытый цифровой диктофон. Устройство было замаскировано в корпус видеорегистратора. Таким образом злоумышленник тайно записывал все переговоры и собирал информацию о частной жизни женщины.

После того, как отношения с потерпевшей прекратились, мужчина в сентябре 2025 года незаконно проник в дом женщины, чтобы забрать свои вещи. При этом он некоторое время скрывался на чердаке, чтобы остаться незамеченным.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, и нарушении неприкосновенности частной жизни.